Рэшфорд намерен отклонить предложение "Барселоны"

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Рэшфорд намерен отклонить предложение "Барселоны"

Форвард Маркус Рэшфорд решил остаться в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Metro, игрок рад тому, что Уле Гуннар Сульшер стал постоянным тренером команды. Поэтому он намерен отклонить предложение "Барселоны" и подписать новое соглашение с "МЮ".

Действующий контракт 21-летнего англичанина истекает летом 2020 года.

В этом сезоне на счету Рэшфорда 12 забитых мячей и 9 результативных передач в 38 матчах.

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