Рэшфорд назвал футболиста, с которым хотел бы сыграть в одной команде

Фото инстаграм Маркуса Рэшфорда

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд рассказал, с кем бы ему хотелось вместе поиграть.

"Я бы хотел сыграть со Скоулзом", - ответил англичанин на соответствующий вопрос подписчика в твиттере.

Напомним, что воспитанник "МЮ" Рэшфорд дебютировал за основную команду в феврале 2016 года, а Скоулз завершил карьеру в мае 2013 года.

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