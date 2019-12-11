Рэшфорд не хочет переходить в "Барселону"

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Рэшфорд не хочет переходить в "Барселону"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд не хочет переходить в "Барселону", информирует FourFourTwo.

По данным источника, 22-летний футболист не планирует играть в чемпионате Испании.

В этом сезоне игрок участвовал в 21 матче команды, отметившись 13 голами и 4 ассистами. Контракт нападающего с "МЮ" рассчитан до 2023 года. Трансферная стоимость Рэшфорда - 80 миллионов евро.

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