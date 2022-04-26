Рэшфорд недоволен своим положением в "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Маркуса Рэшфорда/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд недоволен своим положением в клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, футболист считает, что получает недостаточное количество игрового времени. Впрочем, форвард пока не думает об уходе и надеется, что ситуация изменится с приходом на пост главного тренера Эрика тен Хага.

В нынешнем сезоне 24-летний Рэшфорд провел за "Манчестер Юнайтед" 31 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Анчелотти рассказал, почему ушел из ПСЖ в 2013 году. | http://soccernews.ru