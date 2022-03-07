Рэшфорд обеспокоен своим положением в "Манчестер Юнайтед"

Фото инстаграм Маркуса Рэшфорда

Будущее нападающего Маркуса Рэшфорда в "Манчестер Юнайтед" находится под вопросом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, 24-летний футболист обеспокоен своим положением в команде - его не устраивает нынешняя роль и количество игровой практики.

В связи с этим звёздный англичанин может задуматься об уходе в другой клуб.

Рэшфорд в текущем сезоне сыграл за "МЮ" 24 матча, забил 5 голов и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом истекает в 2023 году.

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