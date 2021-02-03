Рэшфорд обогнал Кантона по гоам за "Манчестер Юнайтед"

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Рэшфорд обогнал Кантона по гоам за "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд отметился голом в игре против "Саутгемптона" (9:0).

Таким образом, 23-летний футболист записал на свой счет 83-й гол в составе манкунианцев.

Как сообщает Goal.com, Рэшфорд по количеству голов за "МЮ" обогнал Эрика Кантона (82 гола) и приблизился к Дэвиду Бекхэму (85).

Напомним, что лучшим бомбардиром в истории "МЮ" является Уэйн Руни (253 гола).

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