Рэшфорд обратился к болельщикам "Манчестер Юнайтед"
Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд после поражения от "Манчестер Сити" в перенесённом матче 31-го тура АПЛ обратился к фанатам своей команды.
"Это трудный период. Я как болельщик "Манчестер Юнайтед" понимаю ваши чувства. Мы показали, как можем играть. Нам нужно вернуться и делать то, что мы умеем", - написал футболист в своём твиттере.
Стоит отметить, что "МЮ" проиграл 7 из последних 9 матчей с общим счётом 6:18.
За три тура до завершения чемпионата "красные дьяволы" расположились на шестой строчке в турнирной таблице и отстают от идущего четвертым "Челси" на три очка.
В текущем сезоне 21-летний Рэшфорд сыграл за манкунианцев 44 матча, забил 13 голов и сделал 9 ассистов.
Не пропустите: Рэшфорд оценил шансы "Манчестер Юнайтед" финишировать в топ-4 АПЛ. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|35
|88
|2
|Манчестер Сити
|34
|86
|3
|Тоттенхэм
|35
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|35
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Вулверхэмптон
|35
|51
|8
|Уотфорд
|35
|50
|9
|Эвертон
|35
|49
|10
|Лестер Сити
|35
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|35
|37
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|34
|18
|Кардифф Сити
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд Таун
|35
|14