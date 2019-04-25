Рэшфорд обратился к болельщикам "Манчестер Юнайтед"

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Рэшфорд обратился к болельщикам "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд после поражения от "Манчестер Сити" в перенесённом матче 31-го тура АПЛ обратился к фанатам своей команды.

"Это трудный период. Я как болельщик "Манчестер Юнайтед" понимаю ваши чувства. Мы показали, как можем играть. Нам нужно вернуться и делать то, что мы умеем", - написал футболист в своём твиттере.

Стоит отметить, что "МЮ" проиграл 7 из последних 9 матчей с общим счётом 6:18.

За три тура до завершения чемпионата "красные дьяволы" расположились на шестой строчке в турнирной таблице и отстают от идущего четвертым "Челси" на три очка.

В текущем сезоне 21-летний Рэшфорд сыграл за манкунианцев 44 матча, забил 13 голов и сделал 9 ассистов.

Не пропустите: Рэшфорд оценил шансы "Манчестер Юнайтед" финишировать в топ-4 АПЛ. | http://soccernews.ru

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