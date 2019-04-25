Рэшфорд оценил шансы "Манчестер Юнайтед" финишировать в топ-4 АПЛ

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд не верит, что его команда финиширует в первой четвёрке АПЛ по итогам сезона.

"Мы много сделали, чтобы оказаться там, где сейчас. Но наша нынешняя игра разочаровывает. Проблемы команды заключаются в менталитете. О месте в четвёрке и Лиге Чемпионов можно забыть. Нам нужно во всём разобраться и начать играть так, как мы умеем", - цитирует Рэшфорда BBC.

Стоит отметить, что "МЮ" проиграл 7 из последних 9 матчей с общим счётом 6:18.

За три тура до завершения чемпионата "красные дьяволы" расположились на шестой строчке в турнирной таблице и отстают от идущего четвертым "Челси" на три очка.

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