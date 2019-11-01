Рэшфорд опередил Роналду по числу голов, забитых к 22 годам

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд опередил экс-форварда манкунианцев Криштиану Роналду по по числу голов, забитых к 22 годам, сообщает Squawka Football.

В 22 года Рэшфорд забил 52 гола, а Роналду к этому возрасту забил 47 мячей в составе "МЮ" и "Спортинга".

Рэшфорд является воспитанником "Манчестер Юнайтед". Его контракт с английским клубом действует до лета 2023 года.

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