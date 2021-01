Рэшфорд отреагировал на завершение карьеры Руни

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд посвятил пост в своём твиттере Уэйну Руни, принявшему решение завершить карьеру.

"Один из величайших. Играть с тобой для меня было мечтой, ставшей явью. Поздравляю с такой невероятной карьерой. Хорошего отдыха", - написал Рэшфорд, прикрепив подборку совместных фото с Руни.

To one of the greatest. It was a dream come true to play alongside you. Congrats on the most unbelievable career. The Happy Retirement @WayneRooney ♥️ pic.twitter.com/9l1QCU4S4O