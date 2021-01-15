Рэшфорд отреагировал на завершение карьеры Руни

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд посвятил пост в своём твиттере Уэйну Руни, принявшему решение завершить карьеру.

"Один из величайших. Играть с тобой для меня было мечтой, ставшей явью. Поздравляю с такой невероятной карьерой. Хорошего отдыха", - написал Рэшфорд, прикрепив подборку совместных фото с Руни.

To one of the greatest. It was a dream come true to play alongside you. Congrats on the most unbelievable career. The Happy Retirement @WayneRooney ♥️ pic.twitter.com/9l1QCU4S4O — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) January 15, 2021

35-летний Руни выступал за "МЮ" с 2004 по 2017 год и выиграл с командой 16 трофеев.

В составе "красных дьяволов" форвард забил 253 гола в 559 матчах. Это лучший результат в истории клуба.

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