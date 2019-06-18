Рэшфорд ответил "Манчестер Юнайтед" на предложение продлить контракт

Теги маркус рэшфордманчестер юнайтед

Рэшфорд ответил "Манчестер Юнайтед" на предложение продлить контракт

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд согласился подписать новый контракт с клубом, сообщает The Times.

По сведениям издания, 21-летний футболист полон решимости помочь "красным дьяволам" вернуться на ведущие позиции в Англии и Европе.

Речь идёт о долгосрочном соглашении, условия которого пока неизвестны.

Ранее форвард просил зарплату в размере 20 миллионов евро за сезон.

Действующий контракт Рэшфорда с "МЮ" истекает в июне 2020 года.

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