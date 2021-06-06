Рэшфорд перенесет операцию после Евро-2020

Теги манчестер юнайтедмаркус рэшфордтравмыанглия

Рэшфорд перенесет операцию после Евро-2020 Фото инстаграм Маркуса Рэшфорда

Форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркус Рэшфорд перенесет операцию после Евро-2020.

Как сообщает Mirror, травма футболиста не помешает ему выступить на Чемпионате Европы, однако, скорее всего, он пропустит старт следующего сезона с "МЮ".

Напомним, что соперниками Англии по группе Евро-2020 станут Хорватия, Шотландия и Чехия.

В составе "трех львов" Рэшфорд забил 11 голов в 40 играх.

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