Фото инстаграм Маркуса Рэшфорда

Форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркус Рэшфорд перенесет операцию после Евро-2020.

Как сообщает Mirror, травма футболиста не помешает ему выступить на Чемпионате Европы, однако, скорее всего, он пропустит старт следующего сезона с "МЮ".

Напомним, что соперниками Англии по группе Евро-2020 станут Хорватия, Шотландия и Чехия.

В составе "трех львов" Рэшфорд забил 11 голов в 40 играх.

Читайте также: Сборная Англии опубликовала заявку на Евро-2020. | http://soccernews.ru