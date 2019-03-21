Рэшфорд покинул расположение сборной Англии
Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд не поможет сборной Англии в ближайших матчах.
Сообщается, что у 21-летнего игрока проблемы с голеностопом, которые мешают ему играть с прошлого месяца.
Отмечается, что Рэшфорд отправился в расположение "МЮ" для восстановления.
В этом сезоне на счету Рэшфорда 12 забитых мячей и 9 ассистов в 38 играх.
Сборная Англии 22 марта сыграет с Чехией в рамках квалификации Евро-2020.
Читайте также: "Манчестер Юнайтед" собирается отложить переговоры с Рэшфордом о долгосрочном контракте. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14