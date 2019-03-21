Рэшфорд покинул расположение сборной Англии

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд не поможет сборной Англии в ближайших матчах.

Сообщается, что у 21-летнего игрока проблемы с голеностопом, которые мешают ему играть с прошлого месяца.

Отмечается, что Рэшфорд отправился в расположение "МЮ" для восстановления.

В этом сезоне на счету Рэшфорда 12 забитых мячей и 9 ассистов в 38 играх.

Сборная Англии 22 марта сыграет с Чехией в рамках квалификации Евро-2020.

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