Рэшфорд попросил прощения за нереализованный пенальти в финале Евро-2020

Фото: инстаграм Рэшфорда

Форвард сборной Англии Маркус Рэшфорд обратился к болельщикам.

Напомним, что Рэшфорд стал одним из игроков, которые не реализовали 11-метровый в серии пенальти в финале Евро-2020.

"Я даже не знаю, с чего начать. Не знаю, как облечь в слова то, что чувствую на данный момент. У меня был трудный сезон. Думаю, все и так это видели. Может, я подошел к финалу, не чувствуя полной уверенности в себе. Я всегда настраивался на пенальти, однако тут чувствовал, что что-то не так. Я сделал долгую паузу, чтобы дать себе время, и, к сожалению, результат получился не таким, как я хотел.

Я чувствовал, что подвел партнеров. Я чувствовал, что подвел всех. Пенальти - это все, чего я только просил, чтобы помочь команде. Я могу забивать пенальти даже во сне, так почему я промахнулся именно сейчас? Этот вопрос крутится в моей голове с того момента, как я ударил по мячу. Возможно, нет подходящих слов, чтобы описать это.

Финал. 55 лет. 1 пенальти. История. Я могу лишь попросить прощения. Я хотел бы, чтобы все сложилось по-другому. Пока я продолжаю извиняться, я хотел бы выделить партнеров по сборной. Это лето - один из лучших сборов в моей жизни, и вы все сыграли роль в этом. У нас сложилось нерушимое братство. Твой успех - это мой успех. Твоя ошибка - это моя ошибка.

Я рос в виде спорта, в котором необходимо ждать, что о тебе напишут. Это и цвет кожи, и место, где я вырос, и - из недавнего - то, как я провожу время за пределами поля. Я могу хоть весь день выслушивать критику в адрес моей игры, мой пенальти не был достаточно хорошим, он должен был оказаться в сетке. Однако я никогда не стану извиняться за то, кем являюсь, за то, откуда я вышел.

Никогда я не испытывал большую гордость, чем в момент, когда надевал футболку с тремя львами на груди, когда видел семью на трибунах, которая поддерживает меня рядом с десятками тысяч других людей. Я мечтал о таком. Сегодня я чаще получал сообщения со словами поддержки, а слова из Витингтона почти довели меня до слез. Сообщество, которое всегда принимало в свои объятия, продолжает поддерживать меня.

Я Маркус Рэшфорд, мне 23 года. Я темнокожий парень из Витингтона и Уайтеншо, южный Манчестер. Если у меня больше ничего не останется, то будет это. Спасибо за все добрые слова. Я вернусь сильнее. Мы вернемся сильнее", - написал Рэшфорд в твиттере.

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