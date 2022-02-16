Рэшфорд поспорил с журналистом из-за Роналду

Фото: инстаграм Маркуса Рэшфорда/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд вступил в перепалку с журналистом издания Sport Bild Кристианом Фальком из-за одноклубника Криштиану Роналду.

Рэшфорд остался недоволен публикацией Фалька, который ранее написал, что некоторые игроки манкунианцев, включая собственно Рэшфорда и Харри Магуйара, недовольны поведением Роналду.

"Мы придумываем это на пустом месте? Пожалуйста, не ищите разногласия", - написал Рэшфорд в своем твиттере.

Фальк не оставил это сообщение незамеченным и ответил: "Это неправда, и ты это знаешь, Маркус Рэшфорд".

Ранее сообщалось, что Роналду хочет стать главным в раздевалке "Манчестер Юнайтед".

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