Рэшфорд поспорил с журналистом из-за Роналду

Теги манчестер юнайтедкриштиану роналдумаркус рэшфорд

Рэшфорд поспорил с журналистом из-за Роналду

Фото: инстаграм Маркуса Рэшфорда/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд вступил в перепалку с журналистом издания Sport Bild Кристианом Фальком из-за одноклубника Криштиану Роналду.

Рэшфорд остался недоволен публикацией Фалька, который ранее написал, что некоторые игроки манкунианцев, включая собственно Рэшфорда и Харри Магуйара, недовольны поведением Роналду.

"Мы придумываем это на пустом месте? Пожалуйста, не ищите разногласия", - написал Рэшфорд в своем твиттере.

Фальк не оставил это сообщение незамеченным и ответил: "Это неправда, и ты это знаешь, Маркус Рэшфорд".

Ранее сообщалось, что Роналду хочет стать главным в раздевалке "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: Роналду забивает 21 календарный год подряд. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Перес хочет переманить Почеттино в "Реал"

Перес хочет переманить Почеттино в "Реал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов