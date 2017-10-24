Рэшфорд поучаствовал в 12 голах в этом сезоне, больше всех в "Манчестер Юнайтед"

В матче 1/8 финала Кубка английской Лиги "Манчестер Юнайтед" играет против "Суонси".

Счет в первой половине поединка открыл полузащитник Джесси Лингард с передачи нападающего Маркуса Рэшфорда.

Стоит отметить, что 19-летний Рэшфорд поучаствовал в 12 голах в этом сезоне (7 мячей и 5 голевых пасов), что является лучшим показателем среди всего игроков "Манчестер Юнайтед".

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