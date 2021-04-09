Рэшфорд повторил достижение Бобби Чарльтона 56-летней давности

Теги манчестер юнайтедмаркус рэшфордстатистика

Рэшфорд повторил достижение Бобби Чарльтона 56-летней давности

Фото инстаграм Маркуса Рэшфорда

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд забил восьмой мяч в текущем еврокубковом сезоне.

Напомним, что 23-летний футболист отличился в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы против "Гранады" (2:0).

Рэшфорд стал первым англичанином с 1965 года, которому удалось записать в свой актив 8 голов в составе "МЮ" за одну еврокампанию.

56 лет назад аналогичным достижением отметился легендарный Бобби Чарльтон.

Не пропустите: Мбаппе повторил рекорд Трезеге в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов