Рэшфорд повторил достижение Бобби Чарльтона 56-летней давности

Фото инстаграм Маркуса Рэшфорда

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд забил восьмой мяч в текущем еврокубковом сезоне.

Напомним, что 23-летний футболист отличился в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы против "Гранады" (2:0).

Рэшфорд стал первым англичанином с 1965 года, которому удалось записать в свой актив 8 голов в составе "МЮ" за одну еврокампанию.

56 лет назад аналогичным достижением отметился легендарный Бобби Чарльтон.

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