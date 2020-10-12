Рэшфорд повторил достижение Чарльтона, Бекхэма и Руни

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Рэшфорд повторил достижение Чарльтона, Бекхэма и Руни

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд отличился в матче Лиги Наций между сборными Англии и Бельгии (2:1).

Воспитанник "красных дьяволов" сумел забить за национальную команду в четвёртой подряд игре.

Ранее из игроков "МЮ" подобное удавалось только Бобби Чарльтону, Дэвиду Бекхэму и Уэйну Руни.

22-летний Рэшфорд выступает за сборную Англии с 2016 года, в его активе 10 голов в 38 матчах.

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