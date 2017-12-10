Рэшфорд принял участие в 11 голах в 12 домашних матчах "МЮ"

В матче 16-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" играет с "Манчестер Сити".

В концовке первого тайма счет в этом поединке сравнял нападающий "дьяволов" Маркус Рэшфорд.

Стоит отметить, что 20-летний Рэшфорд поучаствовал в 11 голах (6 мячей и 5 голевых пасов) в 12 домашних матчах манкунианцев в этом сезоне и является лидером команды по этому показателю.

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