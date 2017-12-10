Рэшфорд принял участие в 11 голах в 12 домашних матчах "МЮ"

Теги манчестер юнайтедмаркус рэшфорд

Рэшфорд принял участие в 11 голах в 12 домашних матчах "МЮ"

В матче 16-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" играет с "Манчестер Сити".

В концовке первого тайма счет в этом поединке сравнял нападающий "дьяволов" Маркус Рэшфорд.

Стоит отметить, что 20-летний Рэшфорд поучаствовал в 11 голах (6 мячей и 5 голевых пасов) в 12 домашних матчах манкунианцев в этом сезоне и является лидером команды по этому показателю.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 15 43
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 16 32
4 Ливерпуль 16 30
5 Арсенал Лондон 16 29
6 Тоттенхэм 16 28
7 Бернли 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 16 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 16 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
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