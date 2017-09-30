Рэшфорд принял участие в 9 голах в 10 матчах этого сезона

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд отдал две результативных передачи в матче седьмого тура АПЛ против "Кристал Пэлас".

Как сообщает Opta, 19-летний футболист принял участие в 9 голах в 10 матчах этого сезона в составе "МЮ".

В активе Рэшфорда пять забитых голов и четыре ассиста. | http://soccernews.ru