Рэшфорд приостановил переговоры с "Манчестер Юнайтед"

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Рэшфорд приостановил переговоры с "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд приостановил переговоры с клубом по поводу нового контракта, сообщает The Sun.

21-летний футболист пока не уверен, в том, что команда будет заинтересована в нем на долгосрочной основе.

Текущее соглашение англичанина действует до лета 2020 года. 

Стоит отметить, что в контракте игрока присутствует опция автоматического продления на год,  которой клуб может воспользоваться в случает, если сторонам не удастся договорится.

"МЮ" намерен продлить контракт до 2022 года.

В нынешнем сезоне Рэшфорд участвовал в 47 матчах, отметившись 13 голами и 9 ассистами.

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