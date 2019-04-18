Рэшфорд приостановил переговоры с "Манчестер Юнайтед" о продлении контракта

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Рэшфорд приостановил переговоры с "Манчестер Юнайтед" о продлении контракта

У руководства "Манчестер Юнайтед" пока не получается договориться с нападающим Маркусом Рэшфордом о продлении контракта.

Как сообщает Daily Mail, стороны взяли паузу в переговорах по инициативе футболиста.

21-летний англичанин, прежде чем подписывать новое соглашение, хочет убедиться, что клуб качественно поработает над усилением состава.

Также форварда волнует финансовая составляющая - он желает зарабатывать 12 миллионов евро в год, а "МЮ" не готов дать ему такой оклад.

Ситуацию мониторит "Барселона", которая не против заполучить перспективно игрока.

Действующий контракт Рэшфорда с "Юнайтед" истекает в 2020 году.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Банселона не мониторит. Барсе это бревно и нафиг не нужно!

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