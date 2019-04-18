Рэшфорд приостановил переговоры с "Манчестер Юнайтед" о продлении контракта
У руководства "Манчестер Юнайтед" пока не получается договориться с нападающим Маркусом Рэшфордом о продлении контракта.
Как сообщает Daily Mail, стороны взяли паузу в переговорах по инициативе футболиста.
21-летний англичанин, прежде чем подписывать новое соглашение, хочет убедиться, что клуб качественно поработает над усилением состава.
Также форварда волнует финансовая составляющая - он желает зарабатывать 12 миллионов евро в год, а "МЮ" не готов дать ему такой оклад.
Ситуацию мониторит "Барселона", которая не против заполучить перспективно игрока.
Действующий контракт Рэшфорда с "Юнайтед" истекает в 2020 году.
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|Ливерпуль
|34
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|Манчестер Сити
|33
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|Тоттенхэм
|33
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|Арсенал Лондон
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|Челси
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|Манчестер Юнайтед
|33
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|7
|Лестер Сити
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|Вулверхэмптон
|33
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|Уотфорд
|33
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|11
|Вест Хэм Юнайтед
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|12
|Борнмут
|34
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|Кристал Пэлас
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|Бернли
|34
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|Ньюкасл Юнайтед
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|33
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|Брайтон & Хоув Альбион
|33
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|18
|Кардифф Сити
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