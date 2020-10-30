Рэшфорд признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
Завершилось голосование на официальном сайте УЕФА, в ходе которого определялся лучший игрок 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
Первое место занял нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд, в активе которого хет-трик в матче с "РБ Лейпциг" (5:0) после выхода на замену.
Англичанин опередил Мойсе Кина (ПСЖ), Жоау Фелиша ("Атлетико") и Дувана Сапату ("Аталанта").
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