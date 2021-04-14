Рэшфорд пропустил тренировку "Манчестер Юнайтед" и может пропустить матч Лиги Европы

Фото: Твиттер @MarcusRashford

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд может не помочь своей команде в ответном четвертьфинальном поединке Лиги Европы против "Гранады", сообщает Daily Mail.

Сегодня, 14 апреля, англичанин пропустил клубную тренировку и его участие в завтрашнем матче под большим вопросом. В свою очередь, хавбек "манкунианцев" Дэниел Джеймс вернулся в общую группу и сможет сыграть в ближайших матчах.

В текущем сезоне АПЛ Рэшфорд является вторым бомбардиром клуба, имея в активе 10 голов и 7 результативных передач в 31 игре.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" в рамках 1/4 финала Лиги Европы примет "Гранаду" завтра, 15 апреля. Начало встречи в 22:00 по московскому времени. Первая игра завершилась гостевой победой англичан со счетом 2:0.