Рэшфорд пропустит матч против "Ливерпуля"

1 Теги манчестер юнайтедливерпульмаркус рэшфордтравмы

Рэшфорд пропустит матч против "Ливерпуля"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд не поможет команде в игре против "Ливерпуля".

По сведениям The Telegraph, 22-летний футболист не успел залечить травму спины, которую он получил в матче Кубка Англии против "Вулверхэмптона" (1:0).

Отмечается, что Рэшфорд, возможно, выбыл на более длительный срок, нежели ожидалось. В этом сезоне на счету игрока 19 голов и 6 ассистов в 31 матче.

Поединок между "Ливерпулем" и "МЮ" состоится сегодня в 19:30 (мск).

Читайте также: Трансфер Бруну Фернандеша в "Манчестер Юнайтед" под угрозой срыва. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

tigran.sitnikov

Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- http://szevs.2sms.ru

Ответить

главное

"Мальорка" разгромила "Валенсию" в матче Примеры

"Мальорка" разгромила "Валенсию" в матче Примеры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 21 61
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 48
3 Лестер Сити Лестер Сити 22 45
4 Челси Челси 22 39
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 22 34
6 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 34
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 23 33
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 23 31
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 30
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 29
11 Эвертон Эвертон 23 29
12 Саутгемптон Саутгемптон 23 28
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 22 26
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 25
15 Бернли Бернли 22 24
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 22 23
17 Уотфорд Уотфорд 23 23
18 Астон Вилла Астон Вилла 23 22
19 Борнмут Борнмут 23 20
20 Норвич Сити Норвич Сити 23 17
Полная таблица

топ-5 тегов