Рэшфорд пропустит матч против "Ливерпуля"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд не поможет команде в игре против "Ливерпуля".

По сведениям The Telegraph, 22-летний футболист не успел залечить травму спины, которую он получил в матче Кубка Англии против "Вулверхэмптона" (1:0).

Отмечается, что Рэшфорд, возможно, выбыл на более длительный срок, нежели ожидалось. В этом сезоне на счету игрока 19 голов и 6 ассистов в 31 матче.

Поединок между "Ливерпулем" и "МЮ" состоится сегодня в 19:30 (мск).

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