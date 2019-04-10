Рэшфорд просит у "Манчестр Юнайтед" зарплату в 350 тысяч евро в неделю

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд готов подписать с клубом новый контракт. Об этом сообщает The Mirror.

По данным источника, 21-летний футболист просит к "красных дьяволов" зарплату в размере 300 000 фунтов в неделю. Такой же оклад был и у легендарного Уэйна Руни, который был самым высокооплачиваемым игроком клуба.

Сообщается, "Манчестер Юнайтед" и Рэшфорд подпишут контракт на 5 лет.

В нынешнем сезоне он участвовал в 39 матчах, отметившись 13 голов и 9 ассистов.

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