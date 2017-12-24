Рэшфорд провёл 100-й матч за "Манчестер Юнайтед"

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Рэшфорд провёл 100-й матч за "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд принял участие в матче 19-го тура АПЛ против "Лестера".

Эта игра стала для 20-летнего футболиста сотой в составе "красных дьяволов", информирует официальный твиттер клуба.

Рэшфорд является воспитанником "МЮ", в 100 матчах он забил 28 голов и сделал 16 результативных передач.

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2 Манчестер Юнайтед 18 41
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10 Эвертон 17 22
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