Рэшфорд проводит юбилейный матч за "Манчестер Юнайтед"

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Рэшфорд проводит юбилейный матч за "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд принимает участие в матче 25-го тура АПЛ против "Лестера".

Игра с "лисами" стала для форварда 100-й в составе "красных дьяволов" в рамках Премьер-лиги. Он достиг этой отметки в возрасте 21 года и 95 дней.

Только один игрок в истории "МЮ" сыграл 100 матчей в АПЛ, будучи моложе - это легендарный Райан Гиггз (21 год и 73 дня).

Всего за "Юнайтед" Рэшфорд сыграл 153 матча, забил 41 гол и  сделал 24 ассиста.

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"Манчестер Юнайтед" одолел "Лестер" в 25-м туре АПЛ

"Манчестер Юнайтед" одолел "Лестер" в 25-м туре АПЛ

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