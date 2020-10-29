Рэшфорд - пятый игрок в истории ЛЧ, оформивший хет-трик после выхода на замену

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд забил три гола в ворота "РБ Лейпциг" в матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Звёздный англичанин оформил хет-трик, выйдя на замену на 64-й минуте игры.

Как сообщает Gracenote Live, Рэшфорд стал пятым игроком в истории ЛЧ, которому удалось подобное.

Ранее трижды отличались в матче главного еврокубка после выхода на замену только Килиан Мбаппе (ПСЖ, 2019 год), Хосеба Льоренте ("Вильярреал", 2008 год), Вальтер Пандиани ("Депортиво", 2001 год) и Уве Реслер ("Кайзерслаутерн", 1998 год).

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