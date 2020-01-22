Рэшфорд рассчитывает вернуться под конец сезона
Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд высказался о сроках восстановления после травмы.
"Я планирую вернуться до конца сезона, чтобы помочь "МЮ" финишировать в топ-4 АПЛ", - написал Рэшфорд в твиттере.
Напомним, что Рэшфорд повредил спину и сроки его восстановления могут составить от двух до трех месяцев.
В этом сезоне на счету футболиста 19 забитых мячей и 6 ассистов в 31 игре.
После 24 туров "МЮ" занимает в АПЛ пятое место.
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|Команда
|М
|О
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|Ливерпуль
|22
|64
|2
|Манчестер Сити
|24
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|3
|Лестер Сити
|23
|45
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|23
|34
|6
|Вулверхэмптон
|23
|34
|7
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|8
|Тоттенхэм
|23
|31
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|14
|Бернли
|23
|27
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|23
|17