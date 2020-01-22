Рэшфорд рассчитывает вернуться под конец сезона

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд высказался о сроках восстановления после травмы.

"Я планирую вернуться до конца сезона, чтобы помочь "МЮ" финишировать в топ-4 АПЛ", - написал Рэшфорд в твиттере.

Напомним, что Рэшфорд повредил спину и сроки его восстановления могут составить от двух до трех месяцев.

В этом сезоне на счету футболиста 19 забитых мячей и 6 ассистов в 31 игре.

После 24 туров "МЮ" занимает в АПЛ пятое место.

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