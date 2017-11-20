Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд рассказал, кто был его кумиром в детстве.

"Моим кумиром был Тим Ховард. У меня где-то даже есть маленькая футболка с его фамилией на спине. Если когда-нибудь "Манчестер Юнайтед" понадобится, чтобы в ворота стал полевой игрой, то я буду первым в очереди. Однажды я надену перчатки" - цитирует Рэшфорда Sky Sports.

Напомним, что Ховард выступал за "МЮ" с 2003 по 2007 год, после чего перебрался в "Эвертон".

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