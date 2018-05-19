Рэшфорд рассказал о настрое на финал Кубка Англии

Теги манчестер юнайтедмаркус рэшфорд

Рэшфорд рассказал о настрое на финал Кубка АнглииНападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд надеется только на победу в финальном матче Кубка Англии с "Челси".

"Заканчивать сезон с трофеем всегда приятно, и это повысило бы наш боевой настрой на следующий сезон. Я всегда повторяю, что заканчивать сезон без трофея не хочет никто. И я стремлюсь к тому, чтобы выигрывать что-нибудь каждый год. Верю, что нынешний сезон мы завершим с кубком. 

"Челси" в удачный для себя день может доставить проблемы любому противнику. Поэтому нам нужно правильно настроиться на матч. Мы осознаем, что встреча получится сложной", - сказал он.

Матч "Челси" - "Манчестер Юнайтед" пройдет сегодня, 19 мая. | http://soccernews.ru

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