Рэшфорд рассказал о влиянии на его игру Роналду и Руни
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд признался, что многому научился у бывших форвардов "красных дьяволов" Уэйна Руни и Криштиану Роналду.
"Я просто обожал смотреть на их игру, они творили на поле прекрасные вещи и забивали важнейшие голы. После похода на стадион я возвращался домой и смотрел видеонарезки с их игрой на ютубе. Когда Роналду и Руни были на пике и играли друг с другом, то наблюдать за ними было абсолютным счастьем. Я точно кое-что позаимствовал из их игры, они многому меня научили", - цитирует воспитанника "МЮ" The Athletic.
Роналду выступал за "Юнайтед" с 2003 по 2009 год, сыграл 292 матча, забил 118 голов и сделал 69 ассистов.
Руни защищал цвета манкунианцев с 2004 по 2017 год, сыграл 559 матчей, забил 253 гола и сделал 146 ассистов.
Не пропустите: Time включили Рэшфорда в список 100 самых влиятельных людей будущего. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Тульский "Арсенал" выбил "Зенит" из Кубка России
-
Тухель объяснил обратную замену Хадсона-Одои
-
Куман прокомментировал слухи об интересе "Барселоны" к Холанду
-
"Уфа" договорилась об аренде Урунова
-
"Сток Сити" расстался со старожилой клуба
-
Футболисты ЦСКА устроили заплыв на надувных кругах
-
Сын экс-капитана "Эвертона" перебрался в систему "Ливерпуля"
-
1
"Челси" потерял очки в матче с "Саутгемптоном"
-
"Сент-Этьен" и "Реймс" поделили очки в 26-м туре Лиги 1
-
1
"Рубин" отдал в аренду "Тамбову" 20-летнего нападающего
-
СМИ выяснили, как "Ювентус" упустил шанс подписать Мбаппе и Холанда
-
У хавбека "Зенита" обнаружили коронавирус
-
Куман прокомментировал конфликт Пике и Гризманна во время матча с ПСЖ
-
Рэшфорд рассказал о влиянии на его игру Роналду и Руни
-
"Тамбов" ждёт футболистов из трёх клубов РПЛ
-
"Реал" расследует большое количеств травм в команде
-
"Милан" теряет Манджукича
-
Влашич назвал любимого испанского игрока
-
"Краснодар" отзаявил защитника Рамиреса
-
"Реал" мог приобрести Холанда за 8 миллионов евро
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18