Рэшфорд рассказал о влиянии на его игру Роналду и Руни

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд признался, что многому научился у бывших форвардов "красных дьяволов" Уэйна Руни и Криштиану Роналду.

"Я просто обожал смотреть на их игру, они творили на поле прекрасные вещи и забивали важнейшие голы. После похода на стадион я возвращался домой и смотрел видеонарезки с их игрой на ютубе. Когда Роналду и Руни были на пике и играли друг с другом, то наблюдать за ними было абсолютным счастьем. Я точно кое-что позаимствовал из их игры, они многому меня научили", - цитирует воспитанника "МЮ" The Athletic.

Роналду выступал за "Юнайтед" с 2003 по 2009 год, сыграл 292 матча, забил 118 голов и сделал 69 ассистов.

Руни защищал цвета манкунианцев с 2004 по 2017 год, сыграл 559 матчей, забил 253 гола и сделал 146 ассистов.

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