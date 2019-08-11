Рэшфорд реализовал все 4 пенальти в карьере

Теги манчестер юнайтедмаркус рэшфордчелси

Рэшфорд реализовал все 4 пенальти в карьере

Сегодня, 11 августа, проходит матч 1-го тура чемпионата России "Манчестер Юнайтед" - "Челси" (1:0, второй тайм).

На 18-й минуте в матче был назначен пенальти в ворота лондонцев, который реализовал Маркус Рэшфорд.

Для 21-летнего футболиста это был 4-й 11-метровый, который он успешно исполнил. Отметим, что это 4-й пенальти форварда в карьере.

А еще: "Манчестер Юнайтед" купил французского таланта| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" крупно обыграл "Челси" в первом матче сезона

"Манчестер Юнайтед" крупно обыграл "Челси" в первом матче сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов