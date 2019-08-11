Рэшфорд реализовал все 4 пенальти в карьере

Сегодня, 11 августа, проходит матч 1-го тура чемпионата России "Манчестер Юнайтед" - "Челси" (1:0, второй тайм).

На 18-й минуте в матче был назначен пенальти в ворота лондонцев, который реализовал Маркус Рэшфорд.

Для 21-летнего футболиста это был 4-й 11-метровый, который он успешно исполнил. Отметим, что это 4-й пенальти форварда в карьере.

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