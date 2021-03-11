Рэшфорд рискует пропустить игру против "Милана"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал о состоянии форварда Маркуса Рэшфорда в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы против "Милана".
"Вероятно, он пропустит игру. Рэшфорд продолжает восстанавливаться, он пропускал сегодняшнюю тренировку", - приводит слова Сульшера сайт клуба.
Поединок между "МЮ" и "Миланом" состоится 11 марта в 20:55 (мск).
В этом сезоне на счету Рэшфорда 18 голов и 10 ассистов в 43 матчах.
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