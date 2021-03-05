Рэшфорд с ноября играет с травмой плеча

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Рэшфорд с ноября играет с травмой плеча

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд уже несколько месяцев испытывает проблемы со здоровьем.

По информации The Telegraph, звёздного англичанина с ноября беспокоит травма плеча, которая не даёт ему полноценно вести борьбу с соперниками.

Тренерский штаб "красных дьяволов" не согласился на операцию футболиста, поэтому хирургическое вмешательство перенесено на лето и состоится после Евро-2020.

В текущем сезоне Рэшфорд сыграл за "МЮ" 42 матча, забил 18 голов и сделал 11 ассистов.

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