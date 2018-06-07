Рэшфорд сделал выбор между Роналду и Месси

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд сделал выбор между лучшими игроками современности - Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

"Некоторые вещи, которые делает Месси, невероятны. Я являюсь большим поклонником Роналду, но я считаю, что Месси - величайший игрок всех времен", - приводит слова 20-летнего нападающего "красных дьяволов" goal.com.

Напомним, Месси высказался о своей жизни после "Барсы". | soccernews.ru