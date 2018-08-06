Рэшфорд сменил игровой номер в "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд в преддверии сезона 2018/2019 сменил игровой номер в своем клубе.

Так, 20-летний нападающий "красных дьяволов" променял свои "19" на спине на "десятку", которая освободилась после отъезда из "Олд Траффорд" шведского бомбардира Златана Ибрагимовича.

В прошлом сезоне Рэшфорд забил 13 мячей и сделал 9 результативных передач в 52 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Йерри Мина не смог перейти в "Манчестер Юнайтед" из-за своих агентов. | soccernews.ru