Рэшфорд сменил игровой номер в "Манчестер Юнайтед"

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Рэшфорд сменил игровой номер в "Манчестер Юнайтед"Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд в преддверии сезона 2018/2019 сменил игровой номер в своем клубе.

Так, 20-летний нападающий "красных дьяволов" променял свои "19" на спине на "десятку", которая освободилась после отъезда из "Олд Траффорд" шведского бомбардира Златана Ибрагимовича.

В прошлом сезоне Рэшфорд забил 13 мячей и сделал 9 результативных передач в 52 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним,  Йерри Мина не смог перейти в "Манчестер Юнайтед" из-за своих агентов. | soccernews.ru

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