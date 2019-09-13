Рэшфорд сравнил Моуринью и Сульшера

Теги манчестер юнайтедмаркус рэшфордуле гуннар сульшержозе моуринью

Рэшфорд сравнил Моуринью и Сульшера

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд рассказал, чем отличается нынешний наставник команды Уле Гуннар Сульшер от бывшего главного тренера Жозе Моуринью.

"Моуринью, очевидно, топ-менеджер. Но за пределами поля Сульшер понимает игроков немного лучше, чем Жозе", - приводит слова Рэшфорда Goal.com.

Напомним, что португалец возглавлял "красных дьяволов" с мая 2016 по декабрь 2018 года и выиграл с командой 3 трофея.

Норвежец Сульшер стал преемником Моуринью. Он заключил с клубом трёхлетний контракт.

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