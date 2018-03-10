Рэшфорд стал самым молодым игроком "МЮ", оформившим дубль в матче АПЛ против "Ливерпуля"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд дважды поразил ворота "Ливерпуля" в матче 30-го тура английской Премьер-лиги.

Таким образом, Рэшфорд стал самым молодым игроком "красных дьяволов", оформившим дубль в поединке АПЛ против "красных".

Форвард "МЮ" два раза огорчил мерсисайдцев в возрасте 20 лет и 130 дней. | http://soccernews.ru