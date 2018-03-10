Рэшфорд стал самым молодым игроком "МЮ", оформившим дубль в матче АПЛ против "Ливерпуля"

Теги маркус рэшфордманчестер юнайтедливерпуль

Рэшфорд стал самым молодым игроком "МЮ", оформившим дубль в матче АПЛ против "Ливерпуля"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд дважды поразил ворота "Ливерпуля" в матче 30-го тура английской Премьер-лиги.

Таким образом, Рэшфорд стал самым молодым игроком "красных дьяволов", оформившим дубль в поединке АПЛ против "красных".

Форвард "МЮ" два раза огорчил мерсисайдцев в возрасте 20 лет и 130 дней. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 30 60
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 30 37
10 Уотфорд 29 36
11 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
12 Борнмут 29 33
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 30 31
16 Вест Хэм Юнайтед 30 30
17 Саутгемптон 30 28
18 Кристал Пэлас 30 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 30 20
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