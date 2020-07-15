Рэшфорд стал самым молодым обладателем почетной степени Манчестерского университета

Форвард "МЮ" и сборной Англии Маркус Рэшфорд получил почетную степень Манчестерского университета. Он стал самым молодым обладателем диплома.

22-летний игрок был удостоен этой почести со стороны одного из самых престижных британских университетов за свою благотворительную деятельность.

Футболист добился отмены решения британского правительства не обеспечивать детей бесплатными обедами во время школьных каникул. Рэшфорд смог переубедить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона изменить свое решение.

Также форвард помог благотворительной организации FareShare собрать 22 миллиона евро на питание.

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