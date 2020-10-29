Рэшфорд установил рекорд Лиги Чемпионов

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд забил три гола в ворота "РБ Лейпциг" в матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Звёздный англичанин оформил хет-трик, выйдя на замену на 64-й минуте игры.

Чтобы отличиться трижды, форварду "красных дьяволов" потребовалось всего 27 минут - это новый рекорд главного еврокубка.

Ранее ни одному игроку не удавалось сделать хет-трик быстрее Рэшфорда после выхода на замену в матче ЛЧ.

Предыдущим рекордсменом по этому показателю был Килиан Мбаппе из ПСЖ - 38 минут.

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