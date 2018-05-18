Рэшфорд: "В подсознании никогда не хочется заканчивать сезон без трофеев"

Теги маркус рэшфордманчестер юнайтедчелси

Рэшфорд: "В подсознании никогда не хочется заканчивать сезон без трофеев"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд поделился ожиданиями от финала Кубка Англии.

"Я всегда жажду трофеев. Победа в Кубке Англии имеет огромное значение для нас. В подсознании никогда не хочется заканчивать сезон без трофеев.

Однако и "Челси" является отличной командой, у них в составе множество мастеровитых игроков. Мы должны подойти к этой игре со всей ответственностью" - приводит слова Рэшфорда Lequipe.

Финальный матч Кубка Англии между "Челси" и "МЮ" состоится 19 мая.

Читайте также: Конте: "У "Челси" нет шансов в финале Кубка Англии". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

В прощальном матче Буффона "Ювентус" обыграл "Верону"

В прощальном матче Буффона "Ювентус" обыграл "Верону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов