Рэшфорд: "В подсознании никогда не хочется заканчивать сезон без трофеев"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд поделился ожиданиями от финала Кубка Англии.

"Я всегда жажду трофеев. Победа в Кубке Англии имеет огромное значение для нас. В подсознании никогда не хочется заканчивать сезон без трофеев.

Однако и "Челси" является отличной командой, у них в составе множество мастеровитых игроков. Мы должны подойти к этой игре со всей ответственностью" - приводит слова Рэшфорда Lequipe.

Финальный матч Кубка Англии между "Челси" и "МЮ" состоится 19 мая.

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