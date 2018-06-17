Рэшфорд восстановился к матчу с Тунисом

Форвард сборной Англии Маркус Рэшфорд готов сыграть против Туниса.

Как сообщают российские СМИ, все футболисты "трех львов" занимаются в общей группе, кроме Делфа, который улетел в Англию по семейным обстоятельствам.

Игра между сборными Англии и Туниса состоится 18 июня.

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