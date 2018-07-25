Рэшфорд впечатляюще отдохнул в Барбадосе: опубликованы фото

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Рэшфорд впечатляюще отдохнул в Барбадосе: опубликованы фото
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд продолжает отдыхать после Чемпионата Мира.

Футболист проводит отпуск на острове Барбадос со своей девушкой и управляет гидроциклом.

В прошлом сезоне 20-летний Рэшфорд провел за "МЮ" 52 матча, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач.

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