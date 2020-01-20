Рэшфорд: "Я вернусь еще сильнее"
Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд в твиттере обратился к фанатам.
Ранее сообщалось, что футболист пропустит около трех месяцев из-за стрессовой травмы спины.
"Неважно на поле я или нет. Болельщики намного важнее для меня. Я буду участвовать в командных собраниях и тренировках во время восстановления. Вы моргнуть не успеете, я вернусь еще сильнее", - написал футболист в твиттере.
В нынешнем сезоне Рэшфорд участвовал в 31 матче, отметившись 19 голами.
А еще: "Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании игрока "Интера" Весино| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Манчестер Сити
|23
|48
|3
|Лестер Сити
|23
|45
|4
|Челси
|23
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Вулверхэмптон
|23
|34
|7
|Шеффилд Юнайтед
|23
|33
|8
|Тоттенхэм
|23
|31
|9
|Кристал Пэлас
|23
|30
|10
|Арсенал Лондон
|23
|29
|11
|Эвертон
|23
|29
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|29
|13
|Саутгемптон
|23
|28
|14
|Бернли
|23
|27
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|25
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|23
|17
|Уотфорд
|23
|23
|18
|Астон Вилла
|23
|22
|19
|Борнмут
|23
|20
|20
|Норвич Сити
|23
|17