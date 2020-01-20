Рэшфорд: "Я вернусь еще сильнее"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд в твиттере обратился к фанатам.

Ранее сообщалось, что футболист пропустит около трех месяцев из-за стрессовой травмы спины.

"Неважно на поле я или нет. Болельщики намного важнее для меня. Я буду участвовать в командных собраниях и тренировках во время восстановления. Вы моргнуть не успеете, я вернусь еще сильнее", - написал футболист в твиттере.

В нынешнем сезоне Рэшфорд участвовал в 31 матче, отметившись 19 голами.

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