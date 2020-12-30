Рэшфорд забил самый поздний победный гол "МЮ" в АПЛ за 11 лет

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Рэшфорд забил самый поздний победный гол "МЮ" в АПЛ за 11 летВ мачте 16 тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" принимал "Вулверхэмптон". Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил форвард "манкунианцев" Маркус Рэшфорд.

Мяч был забит уже в добавленное время. Секундомер зафиксировал точное время – 92 минуты и 51секунда. Таким образом, этот мяч стал самым поздним победным гол "МЮ" в АПЛ на "Олд Траффорд" с сентября 2009-го.

11 лет назад на домашнем стадионе отличился Майкл Оуэн. Мяч в ворота "Манчестер Сити" влетел на 96-й минуте (95:27).

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