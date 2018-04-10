Рэшфорд задумался об уходе из "Манчестер Юнайтед"

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Рэшфорд задумался об уходе из "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд задумался о смене клубной прописки, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, 20-летний футболист недоволен своим нынешним положением в команде, в связи с чем, готов летом рассмотреть предложения от других клубов.

Отметим, что после прихода в "МЮ" Алексиса Санчеса Рэшфорд потерял место в стартовом составе. Всего в этом сезоне он сыграл 44 матча, забил 12 голов и сделал 9 ассистов.

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