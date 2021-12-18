Рэшфорд заинтересован в переходе в "Барселону"

Фото инстаграм Маркуса Рэшфорда

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд недоволен своим положением в команде.

24-летний англичанин переживает из-за того, что высокая конкуренция в атаке "красных дьяволов" лишила его статуса твёрдого игрока основного состава.

Звёздный форвард знает об интересе к нему со стороны "Барселоны", и ему нравится такой вариант продолжения карьеры.

В текущем сезоне Рэшфорд сыграл за "МЮ" 12 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 85 миллионов евро.

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