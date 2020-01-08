Рэшфорд заявил, что "МЮ" играет на 50% своих возможностей
Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд высказался по поводу поражения своей команды в матче полуфинала Кубка Лиги с "Манчестер Сити" (1:3).
"Никто не хочет проигрывать. Мы не выходим с мыслью о поражении. В этом нет проблемы.
Мы хотим выигрывать, команда борется. Однако нужно продолжать бороться, только это может улучшить ситуацию.
Возможно, мы играем только на 50 процентов своих возможностей. Нужно больше работать, чтобы достичь такого уровня, чтобы побеждать", - передает слова Рэшфорда The Telegraph.
Отметим, что нападающий в этой встрече забил единственный гол.
"МЮ" после 21 тура АПЛ занимает 5 место в турнирной таблице, набрав 31 балл.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|19
|55
|2
|Лестер Сити
|21
|45
|3
|Манчестер Сити
|21
|44
|4
|Челси
|21
|36
|5
|Манчестер Юнайтед
|21
|31
|6
|Тоттенхэм
|21
|30
|7
|Вулверхэмптон
|21
|30
|8
|Шеффилд Юнайтед
|20
|29
|9
|Кристал Пэлас
|21
|28
|10
|Арсенал Лондон
|21
|27
|11
|Эвертон
|21
|25
|12
|Саутгемптон
|21
|25
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|25
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|24
|15
|Бернли
|21
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|22
|17
|Астон Вилла
|21
|21
|18
|Борнмут
|21
|20
|19
|Уотфорд
|21
|19
|20
|Норвич Сити
|21
|14