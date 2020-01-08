Рэшфорд заявил, что "МЮ" играет на 50% своих возможностей

4 Теги манчестер юнайтедмаркус рэшфордманчестер сити

Рэшфорд заявил, что "МЮ" играет на 50% своих возможностей

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд высказался по поводу поражения своей команды в матче полуфинала Кубка Лиги с "Манчестер Сити" (1:3).

"Никто не хочет проигрывать. Мы не выходим с мыслью о поражении. В этом нет проблемы.

Мы хотим выигрывать, команда борется. Однако нужно продолжать бороться, только это может улучшить ситуацию.

Возможно, мы играем только на 50 процентов своих возможностей. Нужно больше работать, чтобы достичь такого уровня, чтобы побеждать", - передает слова Рэшфорда The Telegraph.

Отметим, что нападающий в этой встрече забил единственный гол.

"МЮ" после 21 тура АПЛ занимает 5 место в турнирной таблице, набрав 31 балл.

А еще: "Ювентус" близок к трансферу воспитанника "Манчестер Юнайтед"| http://soccernews.ru
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Комментарии

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Карыч
Карыч

Дырявый Дмитрий Владимирович: "Возможно, руководство команды сильно тупое, что набрало таких как Рэшфорд исполнителей".

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Он воспитанник - ты лох!аахахах!

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Карыч
Карыч

Знаю. Ну и что, что воспитанник? Многие Топ клубы отправляют своих воспитанников не только в аренду, а и продают, если есть лучше. Просто сейчас в Ман-Ю, толковых форвардов нет, вот поэтому и держат!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

В Реале нет толковых страйкеров,поэтому держат Бензему!

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